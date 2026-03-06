Referendum giustizia l’ultimo sondaggio di Porta a Porta | il Sì in leggero vantaggio sul No

A meno di tre settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, l’ultimo sondaggio di Porta a Porta mostra un leggero vantaggio del Sì sul No. L’indagine rileva un crescente coinvolgimento degli elettori italiani, con una maggiore attenzione verso le posizioni dei diversi schieramenti. I risultati indicano una tendenza che potrebbe influenzare l’andamento delle consultazioni popolari.

A meno di tre settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, emergono segnali di un crescente interesse da parte dell'elettorato italiano. Un sondaggio realizzato dall'istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per la trasmissione Porta a Porta fotografa una situazione ancora fluida ma con una lieve prevalenza del "Sì" tra gli elettori che dichiarano di voler partecipare alla consultazione. Secondo i dati raccolti, il 38% degli intervistati afferma di essere intenzionato a recarsi alle urne, mentre il 21% dichiara di voler disertare il voto.

