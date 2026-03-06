Referendum giustizia Anpi lancia la maratona ' 100 voci per il No' con il sindaco Gualtieri

Alla Casa internazionale delle donne di Roma si è avviata la maratona oratoria “100 voci per il No”, organizzata dall’Anpi in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento coinvolge diverse persone che si sono alternate nel parlare, con l’obiettivo di promuovere il voto contrario. La manifestazione è stata annunciata come parte di una campagna di sensibilizzazione sulla consultazione.

Alla Casa internazionale delle donne di Roma parte la maratona oratoria ' 100 voci per il No ' in occasione del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. Esponenti della politica, della cultura e della società civile si alterneranno ai microfoni per sostenere le ragioni del no al referendum confermativo della riforma costituzionale. A lanciare l'iniziativa l'Associazione nazionale partigiani italiani con il suo presidente Gianfranco Pagliarulo, che scherza sul discusso tema dei toni del discorso pubblico: "Siamo per il 'No', e siccome siamo per una campagna referendaria educata siamo per il 'No, grazie' ". La maratona Anpi è organizzata assieme all'associazione per la libertà di stampa Articolo 21 e a numerosi comitati nazionali per il "No".