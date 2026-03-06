Referendum giustizia a Napoli il confronto sulla terzietà della magistratura

A Napoli si terrà un incontro promosso dal Comitato per le riforme «Sì Cambia» il 10 marzo 2026 alle 17, dedicato al ruolo del giudice terzo come pilastro delle garanzie di libertà. L’evento si concentrerà sul confronto riguardo alla terzietà della magistratura nel contesto del referendum sulla giustizia. La discussione vedrà la partecipazione di rappresentanti e esperti del settore.

Il giudice terzo come pilastro delle garanzie di libertà sarà al centro dell’incontro promosso dal Comitato per le riforme «Sì Cambia», in programma martedì 10 marzo 2026 alle ore 17.30 a Napoli, presso il Circolo La Contea, in via Toledo 418. L’iniziativa riunirà esponenti del mondo giuridico, accademico e forense per un confronto sui temi dell’imparzialità della funzione giudiziaria e delle prospettive di riforma del sistema. Al dibattito, dal titolo «Un giudice terzo è la prima garanzia di libertà», interverranno l’onorevole Luciano Schifone, presidente del Circolo La Contea, il dottor Giuseppe Visone, ufficiale della Direzione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

