Nella primavera del 2026 si svolgeranno due appuntamenti elettorali principali: il referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo e le elezioni amministrative ad Arezzo il 24 e 25 maggio. Questi eventi coinvolgono rispettivamente i cittadini chiamati a esprimersi sui quesiti referendari e gli elettori della città che voteranno per rinnovare le cariche comunali. Le date sono state ufficializzate e sono già state inserite nel calendario elettorale.

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati referendari. Domenica 8 marzo - Sarà l’Auditorium Bruno Buozzi di Arezzo (via Monte Cervino 24) ad ospitare alle ore 16.30 l’incontro pubblico sul Referendum Giustizia promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana, in collaborazione con il Comitato Giusto dire NO. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tutti gli aggiornamenti su Referendum e amministrative il taccuino....

Temi più discussi: Referendum costituzionale 2026: onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione; Sospensione servizio iscrizione Albo unico degli scrutatori; Fac-simile scheda referendum 2026; Referendum e amministrative: il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti.

Referendum e amministrative, a Laveno il PD impegnato per il No e per costruire una lista ampiaIl Circolo del Partito Democratico di Laveno Mombello si definisce «attivamente impegnato per il NO» nella campagna referendaria sulla riforma della Magistratura, con il voto previsto per il 22 e il 2 ... luinonotizie.it

FOGGIA REFERENDUM Foggia, referendum, spazi per la propaganda. Perruggini: Doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolarePresunte irregolarità da parte dell’amministrazione comunale parlando di «un doppio scandalo amministrativo che mina la sovranità popolare» ... statoquotidiano.it

Referendum, Schlein a Bologna per sostenere la campagna del No x.com

Questo referendum non è un voto pro o contro un governo. Si tratta di confermare una riforma in linea con le democrazie più mature, con lo Stato di diritto - facebook.com facebook