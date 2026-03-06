Referendum | De Luca e Iannone si scontrano a Salerno

A Salerno, il dibattito sul referendum costituzionale delle date del 22 e 23 marzo si fa più acceso con eventi organizzati dai comitati per il Sì e il No. I rappresentanti di entrambe le parti si sono incontrati in diverse occasioni per discutere sulle ragioni del loro sostegno o opposizione. La città si prepara così al voto, con iniziative pubbliche e confronti diretti tra sostenitori delle diverse posizioni.

Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si accende a Salerno. I comitati per il Sì e il No organizzano eventi in vista della consultazione popolare. Piero De Luca (Pd) definisce la riforma pericolosa per la democrazia, mentre Antonio Iannone (FdI) replica con toni taglienti sulla situazione politica locale. Sabato 7 marzo sono previsti due appuntamenti chiave: uno a Salerno organizzato da Noi Moderati e un altro a Polla curato dalla Lega. L’attacco alla riforma e la difesa dell’autonomia. La posizione del Partito Democratico è netta e si basa su una valutazione strutturale del sistema giudiziario attuale. Il deputato De Luca sostiene che l’impianto proposto dal Governo non risolve i problemi reali della giustizia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum sulla giustizia, scontro Piero De Luca-Iannone: i prossimi appuntamentiSi anima il dibattito politico a Salerno e in provincia sul referendum relativo alla riforma della giustizia.

