Referendum Caiazza presidente delle Camere Penali a Piacenza per il sì

Martedì 10 marzo alle ore 18 si svolgerà a Piacenza un evento pubblico presso l’Auditorium Sant’Ilario, in Corso Garibaldi 17, dedicato alla riforma della giustizia e al referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. La partecipazione è promossa dal presidente delle Camere Penali, che interverrà per discutere dei contenuti e delle implicazioni della consultazione referendaria.

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17) un importante momento di approfondimento pubblico dedicato ai contenuti della riforma della giustizia e al referendum previsto per i giorni 22 e 23 marzo. L’iniziativa si caratterizza per il forte profilo istituzionale e professionale dei relatori, chiamati a offrire un contributo qualificato e fondato sull’esperienza diretta maturata nei rispettivi ambiti di responsabilità giuridica e istituzionale. Ad aprire il confronto sarà l’avvocato Gian Domenico Caiazza, tra le figure più autorevoli dell’avvocatura italiana. Già presidente... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Referendum, i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: “Giocatore e arbitro in squadre diverse”È partita in questi giorni la campagna di affissioni del Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane in vista del referendum...

Leggi anche: Referendum: Petrelli (Camere Penali per il Sì), da Repubblica menzogne su Giuliano Vassalli

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Camere Penali.

Temi più discussi: Referendum, giustizia 2026: le ragioni del SI, le ragioni del NO; Referendum Giustizia, ecco i pareri della Realtà Forense; Le ragioni del sì: i big dell'avvocatura nazionale a Canicattì per discutere del referendum; Carriere separate, maratona per il Sì: Verità, non rancore.

Separazione carriere, Caiazza (Pres. Camere Penali): Giudice sia indipendente da politica e da PmSiamo per la ripartenza del percorso parlamentare della legge sulla separazione delle carriere della magistratura. I referendum proposti da Lega e Partito Radicale possono fungere da propellente. I ... ilgiornale.it

Referendum giustizia, Petrelli (Camere Penali): Il sorteggio debellerà la piaga delle correntiL’Unione Camere Penali ha promosso uno dei principali comitati per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Fanpage.it ha discusso con il presidente dell’associazione dei penalisti italiani ... fanpage.it

L’Unione Camere Penali denuncia l’uso dei Palazzi di Giustizia per iniziative contro la riforma della separazione delle carriere e chiede un intervento delle istituzioni per garantire la neutralità degli uffici giudiziari - facebook.com facebook

“Voti No Vattene” Le Camere penali fanno dimettere gli anti-Riforma. @saulcaia e Ferruccio Sansa x.com