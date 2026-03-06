Referendum 2026 | giustizia e potere al voto a Zelo Buon Persico

Il 11 marzo 2026 alle 18, il Centro Filo d’Argento di Zelo Buon Persico ospiterà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale programmato per il 22 e 23 marzo. L’evento, aperto alla cittadinanza, ha lo scopo di discutere le questioni legate alla giustizia e al potere. L’appuntamento si svolgerà nel locale centro sociale del paese.

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18.00, il Centro Filo d'Argento di Zelo Buon Persico ospiterà un confronto pubblico sul referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 dello stesso mese. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Libertas Lodigiana sotto la coordinazione di Stefano Rugginenti, mira a chiarire ai cittadini i nodi giuridici legati alla giustizia, all'equilibrio dei poteri statali e alle garanzie del sistema giudiziario. La serata vedrà l'intervento dell'avvocato Serafino Generoso e dell'avvocato Giovanni Tucci, con saluti istituzionali del sindaco Angelo Madonini e una chiusura affidata alla consigliera Elena Maiocchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

