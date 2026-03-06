Referendum 2026 | a Besnate il dibattito tra Sì e No sulla giustizia

A Besnate si terrà un confronto pubblico il 12 marzo in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La discussione coinvolgerà rappresentanti e cittadini che si schierano sia a favore del sì sia contro il no, al fine di approfondire le diverse posizioni sulla riforma della giustizia. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione sul tema.

Il 12 marzo si terrà a Besnate un confronto pubblico sul referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, vedrà contrapposte le tesi del "sì e del no" sulla riforma della giustizia. La discussione è fissata alle ore 21 nella Sala Consiliare del municipio di Besnate, con ingresso per tutti i cittadini. Due avvocati del foro bustocco porteranno le argomentazioni delle due fazioni opposte. Il fronte giuridico del dibattito L'organizzazione ha scelto di affidare la parola a professionisti del diritto radicati nel territorio locale. A sostenere le ragioni del voto contrario alla riforma sarà Massimo De Filippo.