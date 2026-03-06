Red Bull | due setup opposti ma il gap si decide in quattro curve

Nel mondo della Formula 1, Red Bull ha presentato due setup opposti durante le qualifiche, con le vetture che sono entrate in pista con strategie diverse. Il gap tra i due piloti si è deciso in quattro curve, determinando chi avrebbe avuto vantaggio in vista della gara. La sessione ha mostrato differenze di prestazioni che potrebbero influenzare le scelte di setup nelle prossime gare.

Il debutto ufficiale della rb22 con il nuovo propulsore sviluppato a Milton Keynes ha fornito indicazioni chiare su potenzialità e margini di sviluppo, offrendo spunti utili in vista delle prossime sessioni e del calendario di stagione. Il bilancio iniziale resta positivo, pur con difficoltà da gestire che non oscurano la fiducia nel percorso di miglioramento. La giornata è partita con una componente di imprevisto: un guasto alla centralina ha costretto Verstappen a saltare una porzione della FP2, rientrando solo negli ultimi minuti. Nella stessa sessione è emerso un errore in uscita da curva 10 che ha causato lievi danni alla monoposto, senza compromettere drasticamente l'andamento complessivo del lavoro.