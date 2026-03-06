Recupero del derby di Tel Aviv | la nuova dell' incontro

Nel calendario EuroLeague sono state apportate modifiche alle date di alcune partite del Round 30, tra cui il derby di Tel Aviv. Le variazioni riguardano le dinamiche logistiche e gli orari delle gare, che sono state aggiornate dopo le recenti vicende che hanno coinvolto gli incontri. Queste modifiche sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori e riguardano le squadre coinvolte.

Nel calendario EuroLeague, le recenti modifiche hanno introdotto **nuove dinamiche logistiche e orarie** per alcune sfide del Round 30, a seguito delle vicende belliche che hanno interessato la regione. Le misure adottate riguardano spostamenti di sede e adeguamenti temporali, con particolare attenzione a garantire condizioni adeguate alle squadre e al pubblico. La partita tra maccabi tel aviv e hapoel tel aviv, originariamente prevista presso la Menora Mivtachim Arena, è stata rinviata. Secondo la nota ufficiale, l'incontro si giocherà a Belgrado, con maccabi indicato come squadra di casa in Serbia. Il fischio d'inizio è fissato per il 12 aprile alle 22:15 ora israeliana, equivalenti alle 21:15 ora locale serba.