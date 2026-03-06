Recupero crediti +22% | la Lombardia sotto pressione

Nel 2025, le pratiche di recupero crediti sono aumentate del 22%, secondo i dati di Domass SRL, azienda di Trezzano sul Naviglio. La Lombardia ha registrato una crescita significativa in questo settore, portando il totale delle pratiche oltre le 22.000. La società ha analizzato i numeri relativi alle attività di recupero crediti nella regione, evidenziando un incremento rispetto all’anno precedente.

I dati del 2025 raccolti da Domass SRL, realtà operativa a Trezzano sul Naviglio, rivelano un incremento del 22% nelle pratiche di recupero crediti, superando le 22.000 richieste gestite nell'anno scorso. La Lombardia si conferma il motore di questa dinamica, insieme ad altre regioni produttive come Emilia-Romagna e Piemonte, dove le difficoltà di liquidità stanno costringendo imprese e privati a rivolgersi a professionisti specializzati. L'aumento delle insolvenze non è solo un numero astratto, ma riflette una tensione reale nel tessuto economico lombardo, dove settori chiave come l'automotive e la ristorazione mostrano segnali di fragilità finanziaria che richiedono interventi strutturati per evitare perdite definitive.