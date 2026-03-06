Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 6 marzo
Oggi, venerdì 6 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alle prime pagine alle notizie sulla Juventus. La rassegna stampa presenta i titoli e gli approfondimenti pubblicati sui giornali, offrendo un quadro aggiornato sulle tematiche legate alla squadra. Le copertine dei quotidiani mostrano le immagini e i titoli più rilevanti relativi alla Juventus di questa giornata.
Vlahovic Juve: filtra grande ottimismo sul rinnovo del contratto. Proposto al Barcellona ma. Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Ultime Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vlahovic punta il Pisa, La Stampa: Il serbo si avvicina al rientro e tratta il rinnovoNella prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa trova spazio un approfondimento sulla Juventus del passato: Dal pianista al farmacista,. tuttomercatoweb.com
Primo contatto per il portiere. Tuttosport in prima pagina: La Juve chiama VicarioLa Juve chiama Vicario. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul mercato. I bianconeri. tuttomercatoweb.com
