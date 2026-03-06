Rapina violenta ai danni di un anziano a Pozzallo | fermato un 37enne

A Pozzallo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni di nazionalità romena dopo una rapina violenta ai danni di un anziano. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fermata dell’individuo, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha coinvolto il pensionato come vittima.

I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno fermato un 37enne di nazionalità romena, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo sarebbe riuscito a entrare nell'abitazione della vittima con un pretesto, approfittando poi di un momento di esitazione per mettere in atto l'aggressione. Una volta all'interno dell'abitazione, il 37enne avrebbe immobilizzato l'anziano legandogli una cintura attorno al collo e minacciandolo con un coltello da cucina. Sotto pressione, la vittima sarebbe stata costretta a consegnare 100 euro in contanti.