Rapina e pugni in faccia a San Giovanni | aggrediti due ragazzi uno minorenne

Due ragazzi sono stati vittima di un'aggressione a San Giovanni. Un minorenne è stato rapinato e colpito con un pugno in faccia, mentre una donna maggiorenne è stata minacciata e strattonata durante il tentativo di furto. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine.

In via San Pelagio, trasversale di via delle Docce. L'aggressione a opera di due giovani, che sarebbero già noti per precedenti Due ragazzi sono stati rapinati, lui, minorenne, preso a pugni in faccia e lei, maggiorenne, minacciata e strattonata. Come riporta Telequattro, è successo lo scorso mercoledì 4 marzo nel rione di San Giovanni intorno alle 21:30, precisamente in via San Pelagio, trasversale di via delle Docce. La rapina è stata messa in atto da due giovani, che sarebbero già noti per precedenti. L'intervento Carabinieri è scattato dopo che un residente aveva notato dalla finestra del suo appartamento quella che sembrava una lite, e ha allertato il 112.