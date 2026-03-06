Rally autostoriche | 3 piloti modenesi dominano la gara

Il Campionato Italiano Rally Autostoriche è iniziato con una gara d’apertura in cui tre piloti modenesi hanno preso il comando. La competizione si è svolta con successo, e i piloti della provincia di Modena sono stati i protagonisti principali della giornata. La corsa ha visto sfidarsi diversi equipaggi, con i modenesi che si sono distinti per le loro performance sul percorso.

Il Campionato Italiano Rally Autostoriche ha preso il via con una gara d'apertura decisiva che ha protagonisti i piloti della provincia di Modena. Al Rally Vallate Aretine, evento tradizionale per vetture costruite fino al 1992 e classiche del 2000, tre equipaggi emiliani hanno ottenuto risultati di rilievo. Gabriele Rossi ha raggiunto il tredicesimo posto assoluto, mentre Alessandro Bolzani e Giuliano Palmieri hanno entrambi conquistato il primato di classe nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta su percorsi difficili, caratterizzati da terreni sporchi e sconnessi dove gli errori erano facili da commettere. Nonostante le difficoltà tecniche legate alle gomme e alle pressioni dei pneumatici nel primo giro, i driver modenesi hanno gestito la situazione senza incappare in incidenti gravi.