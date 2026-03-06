Raid su Teheran e Beirut | 26 attacchi e il presidente USA esclude

Nel settimo giorno di conflitto, si sono verificati almeno 26 attacchi aerei e l’intercettazione di droni in Arabia Saudita e Qatar. I raid hanno colpito Teheran e Beirut, mentre il presidente degli Stati Uniti ha escluso qualsiasi coinvolgimento diretto del proprio paese. L’escalation militare continua a coinvolgere diversi scenari, senza che si registrino comunicazioni ufficiali sui responsabili.

Il settimo giorno di conflitto vede l'escalation militare raggiungere livelli critici su più fronti, con raid aerei che hanno colpito Teheran e Beirut mentre droni vengono intercettati in Arabia Saudita e Qatar. La tensione è massima: il presidente degli Stati Uniti ha espresso scetticismo sull'inviare truppe sul suolo iraniano, definendo tale opzione una perdita di tempo, confermando la volontà di mantenere un approccio strategico diverso dall'intervento diretto delle forze terrestri. Nella notte, le operazioni si sono concentrate sulla periferia sud della capitale libanese, dove sono state registrate ventisei ondate di attacchi mirati contro infrastrutture considerate terroristiche.

