Rai il consigliere Natale quota Pd | L’Agcom vigili su Far West spinge il Sì al referendum Ma Frangi quota FdI difende il programma

Un consigliere di maggioranza ha chiesto all’Agcom di vigilare sulla copertura televisiva del referendum, evidenziando una presenza eccessiva del Governo nei telegiornali nazionali. La richiesta arriva in un momento di confronto tra diverse forze politiche sulla campagna mediatica, mentre un altro rappresentante politico difende invece il programma trasmesso dalla Rai senza criticità evidenti. La questione riguarda la neutralità dell’informazione televisiva durante il periodo referendario.

“Intervenendo ieri sulla copertura tv del referendum, l’Agcom ha richiamato tutte le emittenti, inclusa la Rai, a correggere la “presenza particolarmente elevata del Governo nei telegiornali nazionali”. In attesa di capire dalla prossima rilevazione se l’importante richiamo sarà stato accolto dai tg, sarebbe interessante sapere se siano sotto la lente dell’Agcom quei programmi giornalistici, anche Rai, che da tempo hanno fatto della cosiddetta ‘malagiustizia’ il loro cavallo di battaglia”. È il durissimo attacco alla trasmissione di Salvo Sottile arrivato ieri dal consigliere di amministrazione Rai, Roberto Natale. “Un esempio chiarissimo lo fornisce ‘Far West’ su Rai 3 – denuncia Natale – il conduttore Sottile ha aperto l’ultima puntata con le “tantissime vite sconvolte nel nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

