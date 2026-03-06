La Rai ha deciso di rimuovere il capo della distribuzione e di sostituirlo senza annunciare chi prenderà il suo posto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi o sui piani futuri. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti interni all’azienda, senza ulteriori spiegazioni pubbliche.

Gasparri difende la riforma della Rai (che non piace al governo). Intervista Roma. Un’altra prova di come la Rai è capace di farsi male, ferire competenze, aiutare la concorrenza. L’amministratore delegato è Giampaolo Rossi ed è noto per la sua gradevolezza, libertà intellettuale, un certo grado, direbbero i filosofi (che tanto legge), di umanità. Da quando è al timone della Rai si vanta di guidare un pilastro italiano, ripete che il patrimonio della Rai sono i dipendenti. Peccato che ce n’è uno che la ama al punto da dire: mi manca poco per andare in pensione, ma rinuncio alle ferie (pagate), continuo a lavorare per aiutare la mia azienda. Si chiama Maurizio Imbriale, ed è il direttore di Rai Distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rai ferie, via il capo della distribuzione e al suo posto: boh

