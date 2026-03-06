Raggiunti e colpiti con mazze da baseball I carabinieri sulle tracce degli aggressori

A Gallipoli, tre uomini di 30, 32 e 48 anni sono stati aggrediti con mazze da baseball da alcuni sconosciuti. L’attacco è avvenuto senza che ci siano stati tentativi di rapina, suggerendo un motivo diverso, forse una ritorsione o un regolamento di conti. I carabinieri stanno indagando per identificare gli aggressori e ricostruire l’accaduto.

Indagini in corso sul misterioso episodio accaduto mercoledì sera a ridosso dello statale 101 nei pressi dello svincolo per Lido Conchiglie. Tre gallipolini sono stati aggrediti e feriti da tre persone travisate e armate di bastoni in ferro. Ferite multiple per un 32enne ricoverato in ospedale Il fatto nella tarda serata di mercoledì nella zona della "Serra", lungo la bretella di collegamento che ricongiunge alla strada statale 101, all'altezza dello svincolo di Lido Conchiglie. Le conseguenze più gravi sono state quelle riportate dal 32enne, ferito a ritrovato malconcio a bordo strada, soccorso dai sanitari chiamati sul posto e trasportato nel vicino ospedale di Gallipoli, dove si trova tutt'ora ricoverato nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di almeno 40 giorni.