Un utente sui social ha commentato con un post offensivo e inquietante, pubblicando un’immagine di Rachele Mussolini a testa in giù e scrivendo “La vedo bene così”. Questa nuova provocazione si aggiunge a una serie di episodi in cui persone hanno usato piattaforme online per intimidire figure pubbliche legate alla famiglia Mussolini, suscitando reazioni di sdegno e condanna.

Ci risiamo, ancora una volta qualcuno ha deciso di agitarsi sui social e di intimidire un personaggio politico per il suo cognome. È il turno di Rachele Mussolini, che porta il cognome del duce e che quindi, secondo le intuizioni di qualcuno, merita di stare a testa in giù. Sebbene in molti abbiano descritto le scene piazzale Loreto come una vera e propria «macelleria», vedi Indro Montanelli in una vecchia intervista con Alain Elkann, c’è chi non ha imparato niente dalla storia. Sotto un post della consigliera comunale di Forza Italia, nella sezione commenti, Un utente dal nome fittizio “Giu Lio” ha pubblicato una foto dell’esponente azzurra. Ma la frase che accompagna l’immagine è ancor più raccapricciante: «Io la vedo bene così!». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rachele Mussolini a testa in giù, lo squallido commento di un utente sui social: “La vedo bene così”

