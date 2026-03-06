Raccolta rifiuti potenziata in centro città per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi

In occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, il servizio di raccolta rifiuti in centro città è stato potenziato. Le cerimonie olimpiche hanno portato a modifiche temporanee nelle operazioni di pulizia e gestione dei rifiuti nelle zone coinvolte, influenzando il normale svolgimento dei servizi di igiene urbana. La variazione riguarda le aree direttamente interessate dagli eventi.

Amia ha comunicato i servizi e le modifiche previste per la giornata di venerdì 6 marzo, quando l'Arena sarà ancora protagonista di un evento di stampo mondiale Le Cerimonie olimpiche rivoluzionano, nelle zone direttamente coinvolte, anche il normale servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia in centro città. Da Amia spiegano che si tratta di disposizioni legate a motivi di sicurezza e ordine pubblico connessi agli eventi paralimpici. Uno schema già seguito con successo due settimane fa circa, domenica 22 febbraio, in occasione della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, durante la quale non era stata registrata alcuna criticità.... 🔗 Leggi su Veronasera.it

Perché l’Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura delle ParalimpiadiKyiv contesta la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di far gareggiare russi e bielorussi sotto la loro bandiera.

Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle ParalimpiadiCome già aveva annunciato il governo ucraino, in reazione all'ammissione di atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi Dopo il...

