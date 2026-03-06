Raccolta fondi per l’Insubria Fotovoltaico e sicurezza urbana Nasce il crowdfunding mirato

L’Università degli Studi dell’Insubria ha avviato InsubriaCrowd, una campagna di raccolta fondi online. Lo scopo è finanziare progetti legati all’installazione di impianti fotovoltaici e alla sicurezza urbana. La piattaforma permette a cittadini e sostenitori di contribuire direttamente alle iniziative dell’ateneo. La campagna rappresenta un modo per coinvolgere la comunità nella realizzazione di interventi specifici e concreti.

L’ Università degli Studi dell’Insubria lancia InsubriaCrowd, la sua prima campagna di crowdfunding per la ricerca: un nuovo strumento di partecipazione che permette a cittadini, imprese e comunità di sostenere in modo diretto progetti ideati e sviluppati da docenti e team dell’Ateneo, nei laboratori scientifici e nei percorsi di ricerca medici, umanistici, economici e giuridici. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di "avvicinare la ricerca alla società, rendendone visibili i contenuti, le sfide e le ricadute concrete". Non si tratta di una raccolta fondi generica, ma al contrario di campagne mirate: "pochi progetti alla volta, raccontati con un linguaggio accessibile, con obiettivi definiti e con l’indicazione puntuale di come verranno utilizzati i contributi raccolti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raccolta fondi per l’Insubria. Fotovoltaico e sicurezza urbana. Nasce il crowdfunding mirato L’Insubria: "Crowdfunding per la ricerca"Si chiama “InsubriaCrowd“ la prima campagna di crowdfunding per la ricerca lanciata dall’Università dell’Insubria. Nasce a Cava il SIPSU: cittadini e dati al servizio della sicurezza urbanaA Cava de’ Tirreni prende forma SIPSU – Sistema Informativo Partecipato per la Sicurezza Urbana, un progetto civico che punta a trasformare le... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raccolta fondi. Temi più discussi: Riarmo, la raccolta fondi per scrivere un rapporto indipendente sulle spese militari in Italia; Conclusa raccolta fondi per la facciata del Teatro Olimpico di Vicenza; Rsa Luigi Mazza: prorogata al 15 marzo la raccolta fondi per donare autonomia alle persone anziane e allettate; Rogoredo, il Sap lanciò una raccolta fondi per pagare l'avvocato a Cinturrino: Restituiremo i soldi. Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, serata di raccolta fondi per il Consultorio AIEDIl Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia ha organizzato una serata di raccolta fondi a sostegno dell’attività del Consultorio AIED L’Aquila ... laquilablog.it «Aiutiamo Ornella», raccolta fondi per la donna ternana affetta da microcitomaOrnella è una donna ternana affetta da microcitoma o cancro polmonare a piccole cellule al quarto stadio e necessita di un farmaco. Per questo a Terni si è attivata la macchina della solidarietà con i ... umbria24.it Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” ha aperto una raccolta fondi in microdonazioni. Il comitato è stato costituito per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale, e per invitare le elettrici e gli elettori a votare NO al referendu x.com Il consuntivo 2025 si chiude in negativo a causa di assunzioni e investimenti. Ma la raccolta fondi dovrà essere potenziata - facebook.com facebook