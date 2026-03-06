quentin tarantino al lavoro su un nuovo progetto ma non cinematografico

Un rinomato regista sta preparando un nuovo progetto che non riguarda il cinema. Secondo alcune fonti online, si sta concentrando su una produzione teatrale a Londra. Le informazioni disponibili indicano che il lavoro è in fase di sviluppo e che la prima rappresentazione potrebbe avvenire nella capitale britannica. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali da parte degli organizzatori.

Alcune indiscrezioni emerse online hanno svelato che il filmmaker si sta impegnando per un debutto teatrale nella città di Londra, ecco i primi dettagli. Quentin Tarantino sembra si stia dedicando a un nuovo progetto, questa volta non cinematografico. Il regista, secondo le fonti di The Daily Mail, starebbe infatti progettando il debutto a Londra di uno spettacolo teatrale inedito che potrebbe persino arrivare entro la fine del 2026. Il quotidiano britannico ha sostenuto che in uno dei teatri del West End arriverà l'opera teatrale firmata da Quentin Tarantino prima della fine dell'anno o all'inizio del 2027. Il progetto viene descritto come una "farsa britannica originale e vecchio stile, con porte che sbattono, pantaloni che cadono e identità sbagliate, come quelle di Brian Rix o Ray Cooney". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

