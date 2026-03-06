Il governo sta portando avanti un'accerchiamento che sembra mirato a confondere l'opinione pubblica, unendo in modo arbitrario il tema del referendum con quello della guerra. Questa strategia crea un piatto forte di polemiche, mescolando questioni che dovrebbero rimanere distinte, e genera un clima di tensione e confusione tra la popolazione.

C'è un tentativo di mischiare il referendum e la guerra, per unire ciò che deve essere disgiunto, per fare una chiassata contro il governo. Trump, Sanchez e le toghe. Già l'operazione era abusiva con il solo referendum, figuriamoci se ci mettiamo in mezzo pure la guerra". Il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone va all'attacco. "Che c'entra Trump con il Sì o con il No? Che c'entra Sanchez con l'Anm? Tra l'altro in Spagna c'è la separazione delle carriere". C'è un "accerchiamento da spezzare", secondo Capezzone, e questo si "vede anche nelle trasmissioni televisive dove non c'è più un confronto paritetico tra le posizioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quell'accerchiamento abusivo del governo per confondere tutto e tutti

Leggi anche: L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: cinque minorenni si costituiscono per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone

Riparazioni e rimessaggio barche, ma è tutto abusivo: cantiere nautico sequestrato a PozzuoliLa scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale, nell'ambito di controlli congiunti con carabinieri, polizia e Guardia Costiera.