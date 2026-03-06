Due consiglieri comunali criticano la decisione dell’assessore di mantenere i cassonetti Iren in un’area vicino alla statale 63 di Monteduro. Loro sostengono che quei cassonetti rappresentano un punto di pericolo e che la sicurezza dei cittadini non può essere considerata solo una questione di maggioranza. La discussione riguarda la collocazione di questi contenitori per i rifiuti pubblici.

"La sicurezza dei cittadini non è appannaggio della maggioranza": così replicano Achille Melegari e Dina Bellassai all'assessore Severi, che ieri dichiarato inamovibili i cassonetti Iren collocati nella frazione di Monteduro a lato della statale 63. Severi aveva detto di aver raccolto il parere della maggioranza dei cittadini residenti della frazione. "Abbiamo conosciuto l'Assessore Severi in merito alla richiesta di una aggiunta di cassonetti - segnala la famiglia - al fine di trovare una collocazione più sicura e più agevole. Inizialmente c'è stata disponibilità poi la solita prassi dei rimandi conclusisi con un nulla di fatto. Allo stesso...

© Ilrestodelcarlino.it - "Quei cassonetti restano in un punto pericoloso"

