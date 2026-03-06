Quattro film e 4 serie tv da vedere questo weekend

Da today.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco quattro film e altrettante serie TV da guardare questo fine settimana. Sono scelte recenti, disponibili sulle principali piattaforme di streaming, e coprono generi diversi per soddisfare ogni gusto. La selezione include produzioni italiane e internazionali, pensate per chi vuole trascorrere qualche ora di relax davanti allo schermo. Tutti i titoli sono facilmente accessibili e pronti a intrattenere il pubblico in questa stagione.

Cari spettatori, marzo è finalmente arrivato: nell’aria si sente già il profumo della primavera, che ci fa sognare lunghe passeggiate e il ritorno al mare. Il maltempo però è sempre dietro l'angolo e dunque mettetevi comodi perché in tv e nelle sale cinematografiche arrivano nuove serie e nuovi film tutti da scoprire. Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai titoli da non perdere nei fine settimana. A voi la scelta e buona visione. Elisabetta è un'avvocata che sta difendendo il professor Angelo Valder, imputato per violenza sessuale: in aula, però, la donna che lo aveva accusato ritira la denuncia, dichiarando il rapporto consensuale. 🔗 Leggi su Today.it

Cinque film e quattro serie tv da vedere questo weekendIl nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Tony Servillo nei panni di Mariano De Santis, un immaginario Presidente della Repubblica.

Quattro film e tre serie tv da vedere questo weekend di NataleCari spettatori, è arrivato Natale e il mondo dell'intrattenimento è pronto a regalare al pubblico tante nuove storie a cui appassionarsi.

La città dei ladri | Un film d’azione imperdibile che non puoi perdere | Film Azione Completo

Video La città dei ladri | Un film d’azione imperdibile che non puoi perdere | Film Azione Completo

Altri aggiornamenti su Quattro film.

Temi più discussi: Biennale Cinema per le Scuole: a Venezia e Mestre 4 film proposti dalla Biennale; Al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del Premio Film Impresa; Cinema: conclusa a Roma IV edizione Premio Film Impresa; Bridgerton 4, arriva la seconda parte: dov'eravamo rimasti e cosa sappiamo.

quattro film e 4Quattro film e 4 serie tv da vedere questo weekendCari spettatori, marzo è finalmente arrivato: nell’aria si sente già il profumo della primavera, che ci fa sognare lunghe passeggiate e il ritorno al mare. Il maltempo però è sempre dietro l'angolo e ... today.it

I Fantastici 4, lo spettro di Soderbergh, paradiso Barbareschi, la sconosciuta a Tunisi e altri 6 film al cinema o in digitaleEnnò, i blockbusters non sono tutti uguali. Ci sono quelli che inventano storie di sana pianta e ne fanno una saga rigogliosa come avviene con i fiori nelle serre pregiate. Quelli che riprendono ... corriere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.