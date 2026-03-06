Quattro film e 4 serie tv da vedere questo weekend

Ecco quattro film e altrettante serie TV da guardare questo fine settimana. Sono scelte recenti, disponibili sulle principali piattaforme di streaming, e coprono generi diversi per soddisfare ogni gusto. La selezione include produzioni italiane e internazionali, pensate per chi vuole trascorrere qualche ora di relax davanti allo schermo. Tutti i titoli sono facilmente accessibili e pronti a intrattenere il pubblico in questa stagione.

Cari spettatori, marzo è finalmente arrivato: nell’aria si sente già il profumo della primavera, che ci fa sognare lunghe passeggiate e il ritorno al mare. Il maltempo però è sempre dietro l'angolo e dunque mettetevi comodi perché in tv e nelle sale cinematografiche arrivano nuove serie e nuovi film tutti da scoprire. Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai titoli da non perdere nei fine settimana. A voi la scelta e buona visione. Elisabetta è un'avvocata che sta difendendo il professor Angelo Valder, imputato per violenza sessuale: in aula, però, la donna che lo aveva accusato ritira la denuncia, dichiarando il rapporto consensuale. 🔗 Leggi su Today.it

Cinque film e quattro serie tv da vedere questo weekendIl nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Tony Servillo nei panni di Mariano De Santis, un immaginario Presidente della Repubblica.

Quattro film e tre serie tv da vedere questo weekend di NataleCari spettatori, è arrivato Natale e il mondo dell'intrattenimento è pronto a regalare al pubblico tante nuove storie a cui appassionarsi.

La città dei ladri | Un film d’azione imperdibile che non puoi perdere | Film Azione Completo

Altri aggiornamenti su Quattro film.

Temi più discussi: Biennale Cinema per le Scuole: a Venezia e Mestre 4 film proposti dalla Biennale; Al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del Premio Film Impresa; Cinema: conclusa a Roma IV edizione Premio Film Impresa; Bridgerton 4, arriva la seconda parte: dov'eravamo rimasti e cosa sappiamo.

Quattro film e 4 serie tv da vedere questo weekendCari spettatori, marzo è finalmente arrivato: nell’aria si sente già il profumo della primavera, che ci fa sognare lunghe passeggiate e il ritorno al mare. Il maltempo però è sempre dietro l'angolo e ... today.it

I Fantastici 4, lo spettro di Soderbergh, paradiso Barbareschi, la sconosciuta a Tunisi e altri 6 film al cinema o in digitaleEnnò, i blockbusters non sono tutti uguali. Ci sono quelli che inventano storie di sana pianta e ne fanno una saga rigogliosa come avviene con i fiori nelle serre pregiate. Quelli che riprendono ... corriere.it

Alla Casa del Cinema arrivano quattro proiezioni di Good Boy, il nuovo film del regista polacco Jan Komasa, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Info ow.ly/Jmr250YpwpU x.com

Il film di Richard Linklater, che ha appena ottenuto quattro César, gli Oscar francesi esce il 5 marzo con Lucky Red, e quasi impone il successivo ripasso del prodigioso esordio di Godard, anno 1960, che della rivoluzione partita dai Cahiers du Cinéma è consi - facebook.com facebook