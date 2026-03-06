Quattro colpi alla giustizia

Quattro colpi alla giustizia sono stati sferrati attraverso una serie di riforme che coinvolgono la separazione delle carriere dei pubblici ministeri. I pm sono accusati di essere al servizio dell’esecutivo e di aver perso autonomia, diventando figure di controllo senza limiti. La questione si lega a un referendum sulla riforma della giustizia che ha acceso il dibattito pubblico.

La separazione delle carriere è diventata la sineddoche del referendum sulla riforma della Giustizia ma è un bluff. Il governo vuole una distinzione definitiva tra funzione giudicante e requirente fin dall'accesso in magistratura, con percorsi professionali separati. In realtà nei fatti è già così da anni per mezzo di una legge ordinaria e non di una riforma costituzionale. Dopo la riforma Cartabia, i passaggi di funzione sono molto rari, lo 0,5% rispetto all'organico totale. L'obiettivo è un altro: assoggettare i pubblici ministeri all'esecutivo. Attualmente, il pm appartiene allo stesso ordine del giudice e deve cercare anche prove a favore dell'indagato, come prevede il codice di procedura penale.