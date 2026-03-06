quartiere finardi nei giorni delle partite cambia la ztl

Nel quartiere Finardi di Bergamo, gli orari della zona a traffico limitato vengono modificati durante le giornate delle partite. In quei giorni, la ZTL si attiva tre ore prima dell’inizio dell’incontro allo stadio. Questa modifica riguarda specificamente le partite che si svolgono al vicino impianto sportivo e interessa i residenti e i visitatori del quartiere. La regolamentazione resterà in vigore fino al termine della partita.

STADIO. Cambiano gli orari della ztl del Quartiere Finardi di Bergamo in occasione delle partite: attiva 3 ore prima dell’inizio dell’incontro. Al via da sabato 7 marzo per Atalanta-Udinese. La zona a traffico limitato sarà attiva 3 ore prima dell’inizio dell’incontro e fino all’orario di inizio della gara. Il provvedimento, approvato dalla giunta comunale lo scorso febbraio, modifica gli orari di attivazione e le modalità di accesso alla Ztl del quartiere Finardi nelle giornate di partita con «l’obiettivo di migliorare la gestione della mobilità nell’area attorno allo stadio, situato in un contesto densamente urbanizzato e particolarmente interessato, durante gli eventi sportivi, da rilevanti flussi di traffico» spiega il Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

