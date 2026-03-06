Si svolge nel centro storico di Lastra a Signa la quarta edizione della ciclostorica La Lastrense, organizzata dal gruppo sportivo Tre Emme in collaborazione con il Comune e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione di Lastra a Signa. La manifestazione si terrà nei giorni 13, 14 e 15, con il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Sono previste attività collaterali che interesseranno i settori culturale sportivo e turistico del territorio. Il periodo in cui è stata programmata la ciclostorica, vuole essere un omaggio alla primavera, uno dei momenti più belli della vita rurale. Sulle nostre colline, il mese di marzo è invitante, non solo per il clima e la luminosità dell'orizzonte, ma soprattutto per lo spettacolo che offrono vigneti, oliveti, cipressi e ginestre in fiore. I ciclostorici, seppur con fatica, pedalando attraverseranno luoghi, testimoni da secoli, degli avvenimenti storici, culturali e sociali di questa suggestiva terra Fiorentina.

La Lastrense 2026: al via la ciclostorica a Lastra a Signa. Tutti gli eventiFIRENZE – Presentazione stamattina, 5 marzo 2026, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze, della nuova edizione della Ciclostorica...

Ciclismo d’epoca: dal 13 al 15 marzo torna La Lastrense

La Leopoldina spopola. È stata la migliore tappa del Giro d’Italia d’epocaL’assessore allo sport Azzurra Droghini ha espresso grande soddisfazione per il successo della quarta edizione della Ciclostorica non competitiva La Leopoldina. L’assessore ha elogiato la continua ... lanazione.it

Ciclostorica La Lastrense, il 15 marzo la quinta edizioneGli itinerari della Ciclostorica del 15 marzo toccheranno cinque comuni dell’area fiorentina: prenderanno il via da Lastra a Signa ore 9,30 per proseguire a Montelupo Fiorentino, Scandicci, ... nove.firenze.it

