Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore è utilizzato come riferimento principale per determinare le tariffe di fornitura. Attualmente, il PUN rappresenta il punto di riferimento per chi acquista energia nel mercato libero, influenzando direttamente le bollette dei consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Alla data odierna, 6 Marzo 2026, il valore del PUN è pari a 0,1406 €kWh (140,589408 €MWh). Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una notevole volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,051 €kWh (minimo di 5 Maggio 2025) e 0,1657 €kWh (massimo di 4 Marzo 2026). Data PUN (€kWh) 4 Marzo 2026 0,1657 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

