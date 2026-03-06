Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia E il ranking dei premi…

Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino a ndato in scena sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. Scesa con il pettorale numero 8, l'azzurra si è imposta con il tempo di 1:21.40 sulle nevi dolomitiche, lasciandosi alle spalle per un solo centesimo la tedesca Emma Aicher e di 29 centesimi la statunitense Breezy Johnson, ovvero l'argento e l'oro delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La 28enne non era mai salito sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante nel corso della sua carriera, ma da tempo ci girava parecchio attorno, come testimoniano il quarto posto nella discesa libera di Zauchensee, un paio di quinti posti tra Val d'Isere e Soldeu, la quinta posizione nel superG dei Giochi.