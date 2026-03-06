Quando sfila l’Italia nella Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi | onore da padroni di casa

Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia sarà l’ultima nazione a sfilare. L’evento ha inizio alle 20 e vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. La bandiera italiana sarà portata in passerella nel momento conclusivo della sfilata, chiudendo così la cerimonia.

L’Italia sarà l’ultima Nazione a sfilare durante la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizierà alle ore 20.00 di venerdì 6 marzo. La delegazione del Bel Paese avrà l’onore di chiudere uno dei momenti più iconici dello spettacolo che sancisce ufficialmente l’inizio dei Giochi, in quanto Paese ospitante di questa edizione della manifestazione. L’ordine di sfilata viene determinato in base all’ordine alfabetico con i nomi delle varie Nazioni nella lingua del Paese ospitante, ma ci sono alcune eccezioni: l’apertura viene sempre assegnata alla Grecia in quanto culla dell’evento, la chiusura è a chi gareggia in casa ed è direttamente preceduto dalle delegazioni dei Paesi che ospiteranno le prossime edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

