Quando parte Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa 2026 | orario 7 febbraio n di pettorale tv

Il 7 febbraio, Sofia Goggia scenderà in pista nella discesa libera femminile in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si svolgerà nella località trentina e sarà trasmessa in diretta televisiva. Goggia, con il pettorale numero 1, sarà uno dei protagonisti principali di questa seconda discesa della stagione.

Sofia Goggia sarà uno dei punto di riferimento dell'Italia nella seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo atto andato in scena nella giornata di venerdì, sulle nevi dolomitiche ci sarà spazio per una nuova gara all'insegna della velocità pura, ultimo appuntamento per questa specialità prima delle Finali di Lillehammer: si preannuncia grande spettacolo sulla pista La VolatA e che metterà a dura prova tutte le atlete. L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 7 e dunque scatterà alle ore 11.