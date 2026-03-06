Il 7 marzo si svolge la discesa in Val di Fassa 2026 con nove atlete italiane al via. Tra queste, Laura Pirovano è quella che riceve maggior attenzione, mentre si avvicina il suo momento di gara. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e il suo numero di pettorale è stato reso noto. L’orario di partenza di Pirovano è stato comunicato ufficialmente.

Nove azzurre al via nella discesa in Val di Fassa, ma tra tutte Laura Pirovano è, anche giustamente, quella che ha gli occhi puntati addosso. Non potrebbe essere altrimenti, data la vittoria conseguita nella giornata odierna, la prima della sua carriera a cancellare una miriade di sfortuna capitate in questa stagione. Si replica in un sabato 7 marzo che, dalle ore 10:45, metterà in scena questa discesa bis dalle altissime attese. Per quanto riguarda la ventottenne trentina, l’appuntamento è previsto per le 11:15 e 20 secondi, sebbene sia possibile che occorrano ritardi legati a qualsiasi evento esterno possibile, dal meteo a cadute con infortuni passando per ulteriori pause. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Laura Pirovano nella discesa in Val di Fassa 2026: orario 7 marzo, n. di pettorale, tv

