Quando lo sci alpino oggi in tv | orario discesa Val di Fassa startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in televisione con due gare in programma in meno di ventiquattro ore, entrambe valide per la discesa in Val di Fassa. Sono state pubblicate la startlist e le informazioni sullo streaming, mentre gli atleti si preparano a confrontarsi per determinare i qualificati alla finale di Lillehammer. La competizione si svolge nel rispetto del calendario stabilito dalla federazione.

È il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del mondo di sci alpino femminile propone la prima delle due discese libere in Val di Fassa. La gara, recupero di quella non disputata a Crans Montana, inizierà alle 11:30. La discesa di oggi e quella in programma domani costituiranno due snodi cruciali per la volata che assegnerà la Coppa di specialità. Sofia Goggia deve recuperare 160 punti alla leader Lindsey Vonn e ha bisogno di cambiare marcia nel contesto di un duello che vede in corsa numerose concorrenti. Indispensabile per l’azzurra, che in stagione vanta solo due terzi posti in libera, riuscire a ritrovare quel successo conquistato per l’ultima volta nel gennaio 2025 sull’Olympia delle Tofane a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingLa stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche.

