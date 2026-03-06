Quando la violenza di genere non è più solo cronaca | la rivoluzione di ‘Via delle streghe’

La vicenda riguarda la serie di eventi relativi a ‘Via delle streghe’, una realtà che ha portato alla luce episodi di violenza di genere. Si tratta di un fenomeno che si manifesta attraverso storie di donne che hanno subito soprusi, con conseguenze che vanno oltre il semplice racconto. La questione si fa strada come un problema sociale che coinvolge molte persone e che richiede attenzione.

La violenza di genere non è un fatto di cronaca: è una ferita aperta. È un nome che diventa statistica, una vita che si spegne e un titolo che scivola via troppo in fretta. In Italia ogni due – tre giorni una donna viene uccisa, con la sola tremenda motivazione di essere donna. Ci indigniamo, condividiamo, poi il flusso ricomincia, come prima. Ma cosa succede quando la rabbia non si placa? Quando il dolore chiede un linguaggio nuovo, perfino estremo? Di questo abbiamo parlato con Marilù Oliva, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, a partire dal suo ultimo romanzo, Via delle streghe (Solferino). Un libro che affonda le mani nella notte di Bologna e nel cuore incandescente e politico di quattro donne che scelgono di non essere più vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Violenza di genere, il primo spot di sensibilizzazione della Fondazione Giulia Cecchettin: «Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime»«Questo spot ci invita a guardare con sincerità dentro la nostra quotidianità», commenta Gino Cecchettin, presidente della Fondazione che porta il...

Finanziaria 2026, più risorse contro la violenza di genere e per le pari opportunitàROMA – Prevenire la violenza significa agire sulle sue radici culturali e sulle cause profonde che la rendono possibile e, troppo spesso, socialmente...

