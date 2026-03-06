Quando il tè incontra i libri | Letture Infuse Book Club fa centro con decine di iscritti

Quando il tè incontra un libro nasce il corso "Letture Infuse Book Club". Le ideatrici di questa iniziativa hanno i negozi dirimpettai in corso della Repubblica. Sono Chiara Tomassetti, titolare de La Bottega del Libro, ed Elena Rasulo, titolare della negozio Infusione. Hanno pensato a qualcosa che potesse coinvolgere in modo piacevole per una volta al mese persone che amano leggere, riflettere, ascoltare e conoscere storie, generi, sapori nuovi. "Il corso “Letture Infuse Book Club“ è un’idea che ci è venuta – spiega Tomassetti – mentre stavamo organizzando un altro evento. Desideravamo creare un’iniziativa interessante in un ambiente eterogeneo e stimolante, davanti a un libro e una bevanda piacevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

