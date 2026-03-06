Nel 2020, Harry Styles ha posato sulla copertina di Vogue America indossando un abito a balze di Gucci e un blazer decorato con bottoni gioiello. Nel 2026, invece, viene visto mentre corre, suggerendo un cambio di stile e di attività. La sua presenza pubblica si è evoluta nel corso degli anni, passando da scelte di moda più sofisticate a momenti più casual e sportivi.

Se nel 2020 era sulla cover di Vogue America con un abito a balze di Gucci e un blazer con bottoni gioiello, nel 2026 Harry Styles trova l’ispirazione correndo. Lo testimoniano le due maratone affrontate nel 2025 — chiudendo Tokyo in un notevole tre ore e ventiquattro minuti e replicando poi a Berlino tagliando il traguardo con l’eccezionale tempo di due ore, cinquantanove minuti e tredici secondi — come raccontato nell'intervista rilasciata a Runner’s World in conversazione con Haruki Murakami, autore de L’arte di correre. Un cambio di passo, una sorta di mantra psicologico, che ha riportato il cantautore britannico in studio dando vita al suo quarto album, Kiss All The Time. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quando Harry Styles era un Hedi Boy

Harry Styles annuncia il nuovo singolo, quando esceDopo aver annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, nelle ultime ore Harry Styles ha confermato anche l’uscita del suo prossimo singolo.

Ai Grammy 2026 Harry Styles è entrato nella sua era haute-raveCon un nuovo singolo appena uscito e il primo album dopo quattro anni in arrivo, la pressione perché l’outfit di Harry Styles ai Grammy fosse...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quando Harry Styles.

Discussioni sull' argomento Harry Styles suonerà il nuovo album in un concerto in streaming su Netflix; Quando Harry Styles era un Hedi Boy; Harry Styles ha parlato per la prima volta della morte di Liam Payne; Harry Styles apre i BRIT Awards con il debutto di Aperture e un completo Chanel a vita alta (wow).

Harry Styles, il nuovo re del pop che unisce le generazioniMusica pop, estetica glamour e memoria del rock anni Settanta. Così è diventato una delle rare star globali capaci di parlare a pubblici di età diverse. panorama.it

In un’intima intervista con Zane Lowe per Apple Music, Harry Styles ha aperto il suo cuore sulla scomparsa del suo ex compagno degli One Direction, Liam Payne, avvenuta a Buenos Aires. "È difficile perdere qualsiasi amico, ma è quasi impossibile quando è - facebook.com facebook

HARRY STYLES con un live streaming su Netflix presenta il nuovo disco in uscita il 6 marzo. Concerto registrato a Manchester #HarryStyles x.com