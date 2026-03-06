In Italia, la relazione tra gip e pm si distingue per una stretta collaborazione, senza una chiara separazione delle funzioni. La mancanza di una distinzione netta tra le carriere ha portato a una situazione in cui giudici e pubblici ministeri operano in modo molto simile, creando una sorta di corporazione unitaria. Questa dinamica si riflette nella coesione tra le figure coinvolte nei procedimenti giudiziari.

Torniamo alla mancata (sinora) separazione delle carriere e all'appiattimento di giudici e pm in una sola corporazione. Ne abbiamo scritto così tante volte, negli anni, che ora vorremmo azzardare una classifica, eccola. Medaglia d'oro, a sorpresa, per un caso misconosciuto del 1993. A Palermo un politico uscito di galera (prosciolto) diede ai giornalisti un appunto scritto dal gip Sergio L.C. all'indirizzo di un pm, Giovanni I., e ricordiamo che la figura del gip dovrebbe porsi in equidistanza tra pm e avvocato. Ecco che cosa scriveva un gip a un pm: "Caro Giovanni ti rimetto le argomentazioni del difensore Argomentare in senso contrario presuppone l'esame del fascicolo, che è ponderoso Ti sarei grato pertanto se tu volessi scrivermi informalmente due righe in modo da evitarmi una noiosa camera di consiglio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando gip e pm sono in simbiosi. Ecco la classifica

“Quando sono in aeroporto, quando sono per strada, quando faccio la spesa, io sono invisibile. Condizionamenti? Non ne accetto da nessuno. Discografiche, stampa, colleghi…”: parla MikaIl cantautore si è raccontato a Paolo Giordano sul Corriere della Sera a proposito del disco in uscita, Hyperlove, e di tanto altro Mika si è...

Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWSArchiviato il successo contro il Como di Cesc Fabregas, firmato dal gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore e dalla doppietta di Adrien Rabiot,...