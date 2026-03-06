Un incontro tra l’ex presidente e alcuni dei principali produttori di armi ha portato all’accordo di aumentare di quattro volte la produzione di armi di alta gamma. Durante l’incontro, si è deciso di garantire forniture illimitate, con l’obiettivo di raggiungere rapidamente livelli di produzione più elevati. Questa decisione riguarda specificamente armi considerate di “classe superiore” e si inserisce in un contesto di rafforzamento delle capacità industriali militari.

“Hanno accettato di quadruplicare la produzione delle armi di ‘classe superiore’, in quanto vogliamo raggiungere il più rapidamente possibile i livelli più alti di quantità”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – il “pacifista” che nel suo secondo mandato ha lanciato otto attacchi militari – ha annunciato l’esito di un incontro alla Casa Bianca con i vertici delle principali aziende dell’industria militare americana, nel pieno dell’escalation della guerra che vede Washington e Israele impegnati contro l’Iran. E Teheran a rispondere e minacciare i Paesi del Golfo e anche l’Europa. Il presidente ha spiegato di aver... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quadruplicare la produzione di armi”, Trump incontra i colossi dell’industria militare: “Abbiamo forniture illimitate”

