Putin minaccia di sospendere da subito le forniture di gas Snam | Coperti fino a marzo

Il leader russo ha annunciato la possibilità di sospendere immediatamente le forniture di gas, mentre Snam ha comunicato di essere coperta fino a marzo. Con l’aumento delle tensioni nel settore energetico, lo zar sta considerando di interrompere i flussi di gas verso l’Europa. Nel frattempo, il colosso della rete ha rassicurato che le navi GNL attualmente operano in sicurezza.

La guerra aperta in Medio Oriente sta di nuovo sovvertendo il panorama internazionale e gli impatti sull’energia rimangono. Ad aggiungere incertezza al quadro già complicato arrivano da Mosca dichiarazioni che riportano il tema della sicurezza energetica europea al centro del dibattito. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato infatti che la Russia potrebbe valutare l’ipotesi di interrompere le forniture di gas all’Europa, collegando questa possibilità alla strategia dell’Unione europea che punta a eliminare progressivamente l’import di gas russo entro il 2027. Putin ha precisato che non si tratta di una decisione già presa ma di una valutazione allo studio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin minaccia di sospendere da subito le forniture di gas. Snam: «Coperti fino a marzo» Il sindacato inquilini chiede al Prefetto di sospendere gli sfratti fino a marzo 2026La frenetica attività del Comune in tema di politiche abitative, con l'acquisto di nuove case popolari, spinge Unione Inquilini a fare pressione su... Leggi anche: Forniture di gas sicure, ma Bruxelles trema sui prezzi. Come il ministro Pichetto: “Tengo in riserva le centrali a carbone” Una selezione di notizie su Putin minaccia. Discussioni sull' argomento Gas in Europa, Putin minaccia lo stop immediato alle forniture e i prezzi rialzano la testa; Putin minaccia stop al gas in Europa: cosa significa. Il video; Lo strappo tra Stati Uniti e Ue, Putin esulta: È la nostra visione; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos. Putin minaccia stop al gas in Europa: cosa significa. Il videoNonostante il forte calo, Mosca resta comunque un attore significativo nel mercato energetico europeo. Alla fine dello scorso anno, infatti, la Russia era ancora il secondo fornitore di gas naturale ... tg.la7.it Putin minaccia lo stop al gas in Europa https://tg.la7.it/esteri/putin-minaccia-stop-gas-europa-cosa-significa-05-03-2026-253643 - facebook.com facebook Putin minaccia stop al gas in Europa: cosa significa. Il video x.com