Punta di ferro nella carne arrivano i Nas a scuola

I carabinieri del Nas sono entrati ieri nella scuola primaria Guglielmo Marco di Campo San Martino per un sopralluogo. L’intervento è avvenuto in mattinata, senza comunicazioni precedenti, e ha coinvolto i reparti specializzati in controlli sulla sicurezza alimentare e le condizioni igienico-sanitarie della struttura. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui risultati preliminari dell’ispezione.

Ieri, 5 marzo, i carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) si sono recati alla scuola primaria Guglielmo Marco di Campo San Martino per un sopralluogo. L’ipotesi è che il pasto sia stato manipolato da qualcuno. È lì, infatti, che due giorni fa una bambina di sette anni ha ritrovato un pezzo di ferro a forma di uncino nella carne del suo hamburger. Un episodio che ha sconvolto la piccola: «Continua a dire che non mangerà più in mensa», ha raccontato la madre. E anche tra gli altri genitori la preoccupazione è forte; in molti hanno scelto di far portare ai figli il pranzo da casa, altri sono tornati a casa proprio per mangiare. È la quarta volta in due anni che si verifica un caso simile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Alla primaria Gugliemo Marconi di Campo San Martino una bambina di 7 anni ha trovato una punta di ferro nella carne della mensa scolastica.

