pulisce la spiaggia denunciato dal comune

Un uomo che si occupa di pulire la spiaggia di sua proprietà al Marano è stato denunciato dal Comune. Alla fine dell’estate, alcuni operai sono intervenuti con piccoli mezzi nell’area di spiaggia davanti all’hotel Le Conchiglie. La questione ha portato alla denuncia penale nei confronti di chi si occupava delle pulizie sulla spiaggia.

Pulisce la spiaggia, che è di sua proprietà, e finisce con una denuncia penale. Accade al Marano quando alla fine della scorsa estate arrivano alcuni operai con piccoli mezzi nell’area di spiaggia davanti all’hotel Le Conchiglie. Quest’area, anche se è sabbiosa, non è demaniale, bensì privata. Fa parte dell’hotel e come tale è stata acquistata dalla società di Andrea Falzaresi che ha recuperato un albergo abbandonato facendone una struttura moderna a due passi dalla spiaggia. L’hotel è collegato con la spiaggia privata grazie a un tunnel realizzato al tempo della costruzione del’hotel Le Conchiglie sul finire del secolo scorso. Dopo avere riqualificato l’hotel, la società che gestisce il Club family hotel aveva deciso di intervenire anche sul sottopasso, ripulendolo dopo anni di incuria e degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

