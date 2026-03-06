La Provincia e il Comune di Morrovalle sono finiti in tribunale a causa del piano particolareggiato. Il Comune ha presentato un ricorso al Tar delle Marche, chiedendo l’annullamento di vari atti legati a questo progetto. La disputa riguarda le posizioni delle due amministrazioni sul piano urbanistico. La causa è in corso e coinvolge le rispettive istituzioni locali.

Litigano sul piano particolareggiato Provincia (nella foto) e Comune di Morrovalle. Quest’ultimo, infatti, ha promosso un ricorso al Tar, il tribunale amministrativo delle Marche, chiedendo l’annullamento di diversi atti. Il primo è la determinazione dirigenziale del Settore gestione del territorio e ambiente di esclusione, con prescrizioni, della Vas (Valutazione ambientale strategica) della riadozione, in variante, del Piano particolareggiato del centro Storico del Comune di Morrovalle, con riferimento alle linee guida relative alla Vas cxon cui sono state imposte prescrizioni. Il secondo atto finoto nel mirino invece è quello inerente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia e Comune in tribunale per il piano particolareggiato

