Propaganda Live tra Sanremo e il Quarticciolo

Stasera, dopo una settimana di pausa, torna su La7 Propaganda Live con Diego Bianchi. La trasmissione va in onda in prima serata e porta in scena il consueto approfondimento su temi di attualità e politica. La puntata si svolge tra i riflettori di Sanremo e il quartiere Quarticciolo, offrendo una panoramica delle vicende più recenti.

Spazio attualità con Roberto Saviano e Francesca Mannocchi. Ecco le anticipazioni del 6 marzo 2026 Dopo la pausa della scorsa settimana, Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 6 marzo, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, in onda in prima serata su La7. Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 6 marzoTra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La7 con Diego Bianchi c'è Roberto Saviano. Ecco tutte le anticipazioni di venerdì 6 marzo 2026. Farà #propagandalive insieme a noi anche Monir Ghassem. Appuntamento alle 21.15 su @la7_tv Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Roberto Saviano. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv