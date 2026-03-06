Pronostico Venezia-Reggiana | la Serie A si avvicina

Venezia e Reggiana si sfidano nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. La partita si gioca in casa del Venezia, e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. La squadra locale ha subito una sconfitta interna contro il Modena alcune settimane fa, mentre la Reggiana si prepara ad affrontare la trasferta. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Venezia-Reggiana è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La sconfitta interna contro il Modena di qualche settimana fa è stata solamente una caduta, niente di più. Lo ha dimostrato il Venezia che ha ripreso a correre, a vincere. E adesso vede da molto vicino la Serie A. Cinque punti di vantaggio sul Frosinone, terzo in classifica, non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi. Un bottino da gestire, da alimentare nel corso di queste settimane. E contro la Reggiana in casa, la seconda gara interna di fila dopo la bella vittoria contro l'Avellino, l'occasione è, nella peggiore delle ipotesi, quella di mantenere invariato il distacco.