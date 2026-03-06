Pronostico Colonia-Borussia Dortmund | quinta di fila dopo la doppia delusione

Sabato alle 18:30 si disputa la partita tra Colonia e Borussia Dortmund, valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga. L'incontro si gioca allo stadio della squadra di casa e sarà trasmesso in diretta televisiva. Sono attese le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico non è stato ancora ufficializzato.

Colonia-Borussia Dortmund è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una stagione chiusa, o quasi, nello spazio di pochi giorni. Prima l'eliminazione clamorosa dalla Champions League per mano dell'Atalanta, poi la sconfitta interna contro il Bayern Monaco che ha mandato all'aria tutte le possibilità di rimanere in corsa per la Bundesliga. Il Borussia quindi deve difendere il secondo posto. E lo farà. Contro il Colonia, una squadra che lotta e che lotterà fino alla fine per rimanere nel massimo campionato tedesco, c'è la possibilità di tornare al sorriso.

