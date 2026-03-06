Sabato alle 18:00 si gioca la partita tra Atalanta e Udinese, valida per la ventottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Bergamo e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con le probabili novità nelle rose. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni momento dell’incontro.

Atalanta-Udinese è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il doppio botta e risposta con la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia ha permesso all'Atalanta di uscire indenne dalla sfida dell'Olimpico: prima Pasalic e poi Musah hanno replicato a Dele-Bashiru e Dia, un 2-2 prezioso in vista del ritorno che si giocherà a Bergamo tra oltre un mese. Per la Dea però è un periodo ricco di impegni e non c'è assolutamente modo né tempo di tirare il fiato e prendere un po' di ossigeno. Nella prossima settimana la...

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Udinese: riscatto nerazzurro con l’incognita stanchezza

