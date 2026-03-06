Pronostici Juventus-Pisa | marcatore e tiri in porta

Domani si sfidano Juventus e Pisa in una partita di calcio, con i pronostici che indicano i possibili marcatori e i giocatori più attivi in fase offensiva. La partita si svolge allo stadio di Torino e vede le due squadre affrontarsi in una sfida valida per il campionato. Sono stati analizzati i giocatori più probabili a coinvolgersi in azioni da gol e i tiri in porta previsti.

A caccia di punti pesanti con cui mettere pressione alla Roma, la Juventus di Luciano Spalletti ospita il Pisa con l’obbligo di ritornare a quella vittoria che in campionato manca dall’exploit di Parma. Reduce da un filotto di prestazioni tutt’altro che appariscente, Kenan Yildiz è chiamato a riannodare i fili del discorso. Il fuoriclasse turco, nuovamente incensato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre match, è uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Con Conceicao che non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta difeso da Nicolas, le altre due strade al bivio tiratori portano a McKennie e a Thuram. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Juventus-Pisa: marcatore e tiri in porta Pronostici Pisa-Juventus: marcatore e tiri in portaCentrare la terza vittoria consecutiva per lanciare un messaggio forte, fortissimo alla concorrenza. Pronostici Inter-Pisa: marcatore e tiri in portaInter-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore agli ammoniti, ecco tutte le dritte del match Con l’obiettivo di lanciare un altro importante... Una selezione di notizie su Pronostici Juventus Pisa marcatore e.... Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3, pagelle e tabellino: Pisilli anima giallorossa, Malen infallibile, Cambiaso in ritardo, Gatti salvatore; Risultati di Serie A | Pisa-Bologna 0-1 | Udinese-Fiorentina 3-0 | Posticipi Lunedì 3 marzo; Juventus, maledizione Champions: dal 1997 ad oggi quante delusioni; Risultati di Champions League | Playoff ritorno | Juventus-Galatasaray 3-2 d.t.s. | Atalanta-Borussia Dortmund 4-1! | Mercoledì 25 febbraio. Pronostico Juventus-Pisa, doppia missione per Spalletti: vittoria e clean sheetPer il momento cruciale della stagione e l'avversario che arriva allo Stadium: non ci sono alternative, Spalletti deve vincere contro l'ultima della classe per far ripartire la macchina bianconera con ... corrieredellosport.it Juventus-Pisa pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Juventus-Pisa con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match. calciomercato.com #Juventus- #Pisa: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #SerieA #11contro11 x.com Juventus-Pisa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - facebook.com facebook