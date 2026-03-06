Pronostici Bundesliga 7 marzo ore 15 | 30 | sfide roventi nella corsa al quarto posto

Il 7 marzo alle 15:30 si giocano diverse partite di Bundesliga con focus sulla corsa al quarto posto in classifica. Quattro squadre sono racchiuse in tre punti e si sfidano per ottenere un piazzamento in Champions League. Hoffenheim e Lipsia hanno l’opportunità di allungare, mentre il Bayer Leverkusen rischia di perdere terreno nella corsa alle prime quattro.

Bundesliga, è bagarre Champions con quattro squadre racchiuse in appena tre punti. Occasioni da sfruttare per Hoffenheim e Lipsia, rischia il Bayer Leverkusen. La strepitosa corsa dell’Hoffenheim verso la qualificazione alla prossima Champions League una settimana fa ha subito una battuta d’arresto. La grande sorpresa di questa Bundesliga, attualmente terza in classifica dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, nello scorso weekend si è arresa contro ogni pronostico al St. Pauli (0-1), tornando a perdere davanti al proprio pubblico per la prima volta da ottobre. Un possibile campanello d’allarme? Il rischio c’è ed è inutile ribadirlo.... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 7 marzo ore 15:30: sfide roventi nella corsa al quarto posto Pronostici Bundesliga 17 gennaio ore 15:30: un’altra vittoria per blindare il secondo postoBundesliga, in Germania si ritorna subito a giocare dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato colpi di scena. Pronostici Bundesliga 28 febbraio ore 15:30: l’ex spaventa il LeverkusenBundesliga, non solo Klassiker: prima della sfida più attesa scenderanno in campo due squadre che ambiscono ad un posto tra le prime quattro come... PRONOSTICI BUNDESLIGA #capitanbetter #calcio #pronostici #bundesliga Una selezione di notizie su Pronostici Bundesliga. Temi più discussi: Pronostici Bundesliga 7 marzo 2026; Friburgo-Leverkusen: 25ª Giornata Bundesliga 07.03.26; Pronostici Bundesliga 7 marzo ore 15:30: sfide roventi nella corsa al quarto posto; RB Leipzig vs FC Augsburg Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 07-03-2026. Pronostici Bundesliga 7 marzo ore 15:30: sfide roventi nella corsa al quarto postoBundesliga, è bagarre Champions con 4 squadre racchiuse in tre punti. Occasioni da sfruttare per Hoffenheim e Lipsia, rischia il Leverkusen. ilveggente.it Pronostico RB Lipsia vs Augusta – 7 Marzo 2026Il confronto del Bundesliga tra RB Lipsia e Augusta accenderà il Red Bull Arena il 7 Marzo 2026 alle 15:30. Una gara dal ritmo intenso, in cui peseranno il ... news-sports.it La Schedina, Campionati Esteri (Marcatori): Quota 15 I nostri pronostici su 5 partite dei top campionati europei in programma questo fine settimana. #seriea #premierleague #laliga #bundesliga #schedina - facebook.com facebook